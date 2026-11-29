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मंडी: प्राकृतिक खेती से जुड़े मंडी के 39,457 किसान, एक करोड़ से अधिक का भुगतान
मंडी जिले में प्राकृतिक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम बन रही है। प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को उपज के बेहतर दाम मिल रहे हैं। मंडी जिले में अब तक 39,457 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। इनमें 28,640 किसान पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पद्धति को अपना चुके हैं। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती उत्पादों की खरीद के बदले किसानों के बैंक खातों में एक करोड़ एक लाख 52 हजार 540 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। द्रंग विकास खंड की कुन्नू पंचायत के कृष्ण कुमार पिछले पांच वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष सात क्विंटल मक्की पैदा की, जिसमें से 4.5 क्विंटल कृषि विभाग को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची। सुंदरनगर के घांघन गांव के प्रताप सिंह, बल्ह के पाली गांव के होशियार सिंह और पधर के तैला गांव के कुशल कुमार ने भी समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले को किसानों के हित में बताया है। कृषि विभाग के परियोजना उपनिदेशक हितेंद्र सिंह रावत के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 257 किसानों से 485.52 क्विंटल प्राकृतिक मक्की खरीदी जा चुकी है।
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