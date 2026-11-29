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मंडी: कंगना बोलीं- हमें इटालियन मार्का नहीं हिंदुस्तानी चाहिए
सांसद कंगना रणौत ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जुबानी हमला बोला है। अभिलाषी विश्वविद्यालय चैलचौक में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित गोष्ठी में उन्होंने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान पर सवाल उठाए। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश पर केवल नेहरू परिवार का अधिकार नहीं है। संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि इटालियन मार्का देश को नहीं चाहिए और देश का नेतृत्व हिंदुस्तानियों के हाथ में ही रहना चाहिए। कंगना ने कहा कि देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि गोरे लोगों का राज नहीं चलेगा, हम लोग क्या मर गए हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी ही चाहिए। कंगना ने कहा कि कांग्रेस की वजह से डॉ. भीमराव आंबेडकर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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