{"_id":"6ac0eb72601f0beaa00f39a2","slug":"video-mandi-accused-arrested-in-case-of-dushkarm-with-young-woman-on-the-pretext-of-marriage-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म मामले में मंडी पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को बीते दो अक्तूबर की रात कांगड़ा जिले के थुरल से हिरासत में लिया गया। पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शनिवार को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मामले में पुलिस थाना सदर मंडी में बीते 29 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया जा चुका है और उसका बयान न्यायालय के समक्ष भी दर्ज करवाया गया है। शिकायत के अनुसार आरोपी पर युवती को शादी का वादा कर मुजफ्फरनगर से मंडी लाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। इसके अलावा आरोपी पर युवती का मोबाइल फोन, नकदी और सोने के आभूषण लेकर जाने का भी आरोप लगाया गया है। यह मामला मूल रूप से पुलिस थाना सिविल लाइंस मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त जीरो एफआईआर के माध्यम से सदर थाना मंडी में दर्ज हुआ था। उधर, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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