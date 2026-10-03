Mandi News: स्कूली कराटे में ईगल स्कूल की बेटियों का दमदार प्रदर्शन

डैहर (मंडी)। अंडर-19 स्कूली कराटे प्रतियोगिता में ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बेटियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए चार पदक अपने नाम किए। सुंदरनगर के पीएम श्री सीबीएसई स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में सानवी ने स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। नव्या ने रजत पदक जीता, जबकि अंबिका और अनन्या ने कांस्य पदक अपने नाम किए।प्रतियोगिता में पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कोच कृष्ण लाल भूपी के मार्गदर्शन और नियमित प्रशिक्षण को दिया। खिलाड़ियों ने कहा कि अभ्यास और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता की तैयारी ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की। कोच कृष्ण लाल भूपी ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास से खिलाड़ी हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने पदक विजेता खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं।