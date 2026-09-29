मंडी: लडभड़ोल में 3 अक्तूबर को दौड़ेंगे धावक, मिनी मैराथन के विजेताओं को मिलेगा नकद इनाम

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मंडी जिले के लडभड़ोल में वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर 3 अक्टूबर को ओपन मिनी मैराथन आयोजित की जाएगी। वन मंडल जोगिंदर नगर के तहत होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य लोगों, खासकर युवाओं और विद्यार्थियों में प्रकृति संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दौड़ फॉरेस्ट ऑफिस लडभड़ोल से शुरू होकर चलाहणू तक जाएगी। पंजीकरण सुबह 8:30 बजे से होगा और दौड़ सुबह 9 बजे शुरू होगी। प्रथम तीन स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 2100, 1100 और 800 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

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