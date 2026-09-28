Mandi News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:42 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:42 AM IST
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दौरा
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी दोपहर 1 बजे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बड़ागांव में एचपी शिवा परियोजना के क्लस्टर का दौरा करेंगे।
साक्षात्कार
उप रोजगार कार्यालय सरकाघाट में सुबह 10 बजे निजी कंपनी की ओर से सर्विस स्टीवर्ड एवं किचन हेल्पर के पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे।
खेल
राजकीय महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला में सुबह 10 बजे अंतर महाविद्यालय शतरंज खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।
स्वास्थ्य जांच
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौरीधार, जाछ, महावन और राजकीय माध्यमिक पाठशाला महावन में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।
विज्ञापन
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी दोपहर 1 बजे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बड़ागांव में एचपी शिवा परियोजना के क्लस्टर का दौरा करेंगे।
साक्षात्कार
उप रोजगार कार्यालय सरकाघाट में सुबह 10 बजे निजी कंपनी की ओर से सर्विस स्टीवर्ड एवं किचन हेल्पर के पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे।
खेल
राजकीय महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला में सुबह 10 बजे अंतर महाविद्यालय शतरंज खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।
स्वास्थ्य जांच
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौरीधार, जाछ, महावन और राजकीय माध्यमिक पाठशाला महावन में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।