Mandi News: सितंबर में बारिश ने ठंड का अहसास

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जोगिंद्रनगर के बाजारों में सोमवार को महिलाएं शॉल और स्वेटर, जबकि बुजुर्ग और बच्चे टोपी-जैकेट पहने नजर आए। मौसम में आए इस बदलाव से लोग हैरान हैं।सोमवार सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के कारण मंडी-पठानकोट सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और कई जगह जाम की स्थिति बनी। द्रंग क्षेत्र की चौहारघाटी में भी ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर जैसा अहसास होने लगा है।स्थानीय निवासी मनोज कुमार और कविता ने बताया कि कुछ दिन पहले तक पंखे चल रहे थे लेकिन अब गर्म कंबल निकालने पड़ गए है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी हल्के गर्म कपड़ों में नजर आए। कपड़ा कारोबारी विवेक ने बताया कि सोमवार को गर्म कपड़े खरीदने के लिए ग्राहक पहुंचे।अचानक बदले मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। बदलते मौसम में स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।