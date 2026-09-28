Mandi News: जड़ से उखड़े पेड़ के नीचे दबने से पिता की मौत, बेटा घायल

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पुलिस के अनुसार लेखराम बेटे और पत्नी के साथ खेत में मक्की की घास पेड़ पर चढ़ा रहे थे। लेखराम नीचे से बेटे को घास पकड़ा रहे थे। इसी दौरान पेड़ अचानक उखड़कर उनके ऊपर गिर गया।गंभीर हालत में लेखराम को रिवालसर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर बल्ह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है।एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। संवाद