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जयराम ठाकुर बोले- धर्मपुर की सड़कों की हालत दयनीय, मरम्मत का पैसा जा कहां रहा
मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के किसान भवन ध्वाली में आयोजित भाजपा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्षेत्र की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद दयनीय है। जगह-जगह सड़कें टूट चुकी हैं और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सड़कों की मरम्मत के लिए जो पैसा आ रहा है, वह जा कहां रहा है? उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करवाया जा रहा है तो उसका असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। लेकिन धर्मपुर क्षेत्र की अनेक सड़कों की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि मरम्मत कार्य के लिए जारी धन का उचित उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जीवनरेखा हैं। किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बेहतर सड़क सुविधा आवश्यक है। इसके बावजूद धर्मपुर क्षेत्र की कई सड़कों की हालत लगातार खराब बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि सड़क मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि खर्च की गई और उस राशि से धरातल पर कितना काम हुआ। सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल कागजों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए। अधिकारियों और सरकार को मौके पर जाकर सड़कों की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए तथा खराब सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवानी चाहिए।
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