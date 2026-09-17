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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Weather: Peaks, including Rohtang, draped in a blanket of snow in September; Manimahesh Yatra halted

हिमाचल माैसम: सितंबर में रोहतांग सहित चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, तीन घंटे रुकी रही मणिमहेश यात्रा, तस्वीरें

Thu, 17 Sep 2026 07:25 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला/धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला/धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 07:25 PM IST
सार

रोहतांग दर्रा, धौलाधार, साच पास, मणिमहेश समेत ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। चंबा के मणिमहेश में बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह यात्रा करीब तीन घंटे तक रोकनी पड़ी। देखें बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें...

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Himachal Weather: Peaks, including Rohtang, draped in a blanket of snow in September; Manimahesh Yatra halted
हिमाचल की ऊंची चोटियां बर्फ से हुईं सफेद। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने गुरुवार को अचानक करवट बदल ली। रोहतांग दर्रा, धौलाधार, साच पास, मणिमहेश समेत ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। चंबा के मणिमहेश में बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह यात्रा करीब तीन घंटे तक रोकनी पड़ी, जबकि भरमौर के अलमी क्षेत्र में बिजली गिरने से 27 भेड़-बकरियों की मौत हो गई और कई घायल हो गईं। मंडी के सुंदरनगर में भारी भूस्खलन से दो रिहायशी मकान गिर गए और दो कारें मलबे की चपेट में आ गईं। ऊना में बारिश से आलू की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण अपर शिमला समेत कुल्लू जिले में सेब, अनार और जापानी फल का तुड़ान भी प्रभावित रहा। वीरवार शाम तक प्रदेश में 60 सड़कों पर आवाजाही ठप रही और 31 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे।

Himachal Weather: Peaks, including Rohtang, draped in a blanket of snow in September; Manimahesh Yatra halted
पवित्र मणिमहेश क्षेत्र में बर्फबारी। - फोटो : संवाद

पवित्र मणिमहेश क्षेत्र में करीब 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी
चंबा जिले में सुबह सुंदरासी, गौरीकुंड और पवित्र मणिमहेश क्षेत्र में करीब 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। सुबह डल झील के चारों तरफ बर्फबारी होने के बाद प्रशासन ने एहतियातन यात्रा रोक दी। हालांकि, मौसम साफ होने के बाद करीब तीन घंटे के भीतर यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई। यात्रा के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचे हैं। सुबह श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का आनंद लिया। भरमौर क्षेत्र के अलमी में तड़के बिजली गिरने से 27 भेड़-बकरियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गईं। भेड़पालक भिंदर भी इसकी चपेट में आकर झुलस गए। 

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रोहतांग दर्रा में बर्फबारी का नजारा। - फोटो : संवाद

साच पास में 30 सेंटीमीटर हिमपात
साच पास में बर्फबारी दर्ज की गई। यहां करीब 30 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ। इससे बैरागढ़-साचपास-किलाड़ मार्ग बाधित हो गया और पांगी घाटी का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ। 22 ट्रांसफार्मरों के ठप होने से 110 गांवों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। कुल्लू और लाहौल-स्पीति में रोहतांग, बारालाचा, कुंजम और शिंकुला दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर रुक-रुक कर बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर चला। मौसम में आए बदलाव से ठंड बढ़ गई और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। उधर, कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों समेत अपर शिमला में सेब का तुड़ान बारिश के कारण रुक गया है। वहीं, सेब की पेटियों की ढुलाई भी प्रभावित हुई है। सेब के अलावा अनार और जापानी फल का तुड़ान भी प्रभावित रहा।

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कुल्लू-मनाली की चोटियों पर हल्का हिमपात। - फोटो : संवाद

भूस्खलन से दो तीन मंजिला मकान क्षतिग्रस्त,  किन्नौर कैलाश  में भी हल्का हिमपात
मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में चुरढ़ स्कूल के समीप दोपहर बाद हुए भूस्खलन से दो तीन मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जमीन धंसने से बड़े पत्थर और मलबा मकानों तक पहुंच गया। एक मकान के चार शटर दब गए, जबकि वहां खड़ी दो कारें भी क्षतिग्रस्त हुईं। करसोग-शिमला मार्ग और चैलचौक-तत्तापानी सड़क पर भी भूस्खलन और मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। किन्नौर कैलाश की चोटी पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। कांगड़ा, शिमला, रामपुर और ऊना में बादल झमाझम बरसे। सुबह के समय कई क्षेत्रों में मौसम में ठंडक बढ़ गई।

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रोहतांग दर्रा। - फोटो : संवाद

शुक्रवार को भी बारिश के आसार, 22 सितंबर से मौसम साफ
 हिमाचल के कई क्षेत्रों में शुक्रवार को भी बारिश के आसार हैं। 21 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 22 सितंबर से मौसम साफ बना रहने की संभावना है। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश से मानसून के विदा होने के आसार जताए गए हैं।

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