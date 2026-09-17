कांगड़ा: घर के कमरे में फंदे से लटका मिला 12वीं के छात्र का शव, खाना बना रही थी मां

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर से सटे एक गांव में 17 वर्षीय 12वीं कक्षा का छात्र कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना के समय छात्र की मां खाना बना रही थी। बेटा कमरे में गया और भीतर से कुंडी लगा ली। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो मां और उसके दूसरे बेटे ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

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खिड़की से अंदर देखा तो छात्र फंदे से लटका हुआ था। परिजनों ने दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा और टांडा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी कांगड़ा राजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। परिजनों ने किसी व्यक्ति पर संदेह जताने से इन्कार किया है। छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।