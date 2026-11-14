{"_id":"6af84747d0f24cc7860971fb","slug":"video-himachal-state-level-football-tournament-mandi-paddal-ground-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: पड्डल मैदान में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, कांगड़ा और चंबा ने दर्ज की जीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऐतिहासिक पड्डल मैदान में शनिवार को राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय आयोजन में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 208 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का खिलाड़ियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यहां उनके प्रदर्शन के आधार पर संतोष ट्रॉफी के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम का चयन किया जाएगा। ऐसे में सभी खिलाड़ियों की नजरें बेहतर प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने पर टिकी हैं। प्रतियोगिता में शामिल 13 टीमों को चार पूल में विभाजित किया गया है। पूल-ए में डीएफए चंबा, डीएफए मंडी-2, डीएफए सिरमौर और डीएफए सोलन को रखा गया है। पूल-बी में डीएफए हमीरपुर, डीएफए बिलासपुर और साई कांगड़ा की टीमें शामिल हैं। इसी तरह पूल-सी में डीएफए ऊना, डीएफए शिमला और डीएफए कुल्लू को जगह दी गई है, जबकि पूल-डी में डीएफए मंडी-1, डीएफए किन्नौर और डीएफए कांगड़ा की टीमें मुकाबला कर रही हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन चार रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में डीएफए किन्नौर और डीएफए कांगड़ा की टीमें आमने-सामने थीं। इस मुकाबले में कांगड़ा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-1 से जीत दर्ज की। दूसरे मैच में डीएफए सिरमौर और डीएफए सोलन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमें एक-एक गोल कर सकीं और मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। तीसरे मुकाबले में डीएफए ऊना और डीएफए शिमला की टीमें भिड़ीं। दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक बढ़त नहीं बना सकी। मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर छूटा। दिन का चौथा मैच डीएफए मंडी-2 और डीएफए चंबा के बीच खेला गया। इसमें चंबा की टीम ने 1-0 से जीत हासिल की। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देना है। मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर संतोष ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम का चयन किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का महत्वपूर्ण मंच मिल रहा है। इस अवसर पर हिमाचल फुटबॉल संघ के महासचिव दीपक शर्मा, नंदिता शर्मा, डॉ. चंद्र प्रकाश कौशल, विजय शमशेर भंडारी, नरेंद्र सैनी, लीला विलास, भूपेंद्र काऊ, पंकज शर्मा, कमल किशोर, विक्रम बिष्ट, जगदीश राजा और वीरेंद्र सेन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

... और पढ़ें