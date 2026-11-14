Mandi News: माता बगलामुखी रोपवे कल बंद रहेगा, एनडीआरएफ करेगी मॉक ड्रिल

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श्रद्धालुओं की आवाजाही रहेगी प्रभावितसंवाद न्यूज एजेंसीपंडोह (मंडी)। माता बगलामुखी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को 16 नवंबर को रोपवे की सुविधा नहीं मिलेगी। पंडोह के समीप स्थित माता बगलामुखी मंदिर का रोपवे रविवार को पूरे दिन बंद रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम रोपवे परिसर में आपदा प्रबंधन एवं बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल करेगी। इसके चलते सुबह से शाम तक रोपवे का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।रोपवे प्रबंधन के अनुसार, मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन स्थिति में रोपवे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने, राहत एवं बचाव कार्यों तथा सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय बचाव दल और रोपवे प्रबंधन की तैयारियों को परखना और आपसी समन्वय को बेहतर बनाना है।रोपवे प्रबंधक ईशान ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम की ओर से यह मॉक ड्रिल पूरे दिन आयोजित की जाएगी। इसी कारण 16 नवंबर को रोपवे सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि रोपवे बंद रहने से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ रोपवे के माध्यम से आसपास के गांवों में आवागमन करने वाले लोगों को भी असुविधा हो सकती है।