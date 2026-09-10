{"_id":"6aa27e9327203edac90c1f3d","slug":"video-chaichowk-gohar-protest-against-caste-based-reservation-economic-reservation-demand-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: जातिगत आरक्षण के खिलाफ चैलचौक से गोहर तक आक्रोश रैली, आर्थिक आधार पर आरक्षण की उठी मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जातिगत आरक्षण की व्यवस्था के विरोध में देवभूमि स्वर्ण संगठन ने मंडी जिले में आक्रोश रैली निकालकर अपनी मांग बुलंद की। संगठन के सदस्यों ने चैलचौक से गोहर तक रैली निकालते हुए जाति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने और आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार बनाने की मांग उठाई। रैली के बाद संगठन की ओर से तहसीलदार गोहर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध आरक्षण व्यवस्था से नहीं है। उनका कहना है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति होना चाहिए। संगठन के सदस्यों ने कहा कि किसी भी जाति और धर्म से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उनका तर्क था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अवसर दिए जाने चाहिए, न कि केवल जातिगत पहचान के आधार पर। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रोलबैक, कानून और जातिगत आरक्षण को लेकर भी अपना आक्रोश जाहिर किया। सदस्यों ने सरकार से आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की। संगठन का कहना है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जरूरतमंद लोगों को समान रूप से लाभ मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी नाराजगी जताई। संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थक रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की कथित वोट बैंक की राजनीति से वे आहत हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्हें सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। संगठन ने दोहराया कि उसका उद्देश्य आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति करना है। आक्रोश रैली में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। संगठन ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए। रैली में संगठन की ओर से राजू भंगरोहिया, रविंद्र राणा, टेक सिंह ठाकुर, गुरदयाल सिंह ठाकुर और राकेश कुमार समेत अनेक लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपना पक्ष पहुंचाया।

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