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जोगिंद्रनगर: निष्क्रिय पदाधिकारी स्वेच्छा से छोड़ दें पद, संगठन कमजोर करने वालों पर होगी कार्रवाई
ब्लॉक कांग्रेस जोगिंद्रनगर की बैठक में संगठन को सक्रिय और मजबूत करने को लेकर पदाधिकारियों को दोटूक संदेश दिया गया। बैठक में निष्क्रिय पदाधिकारियों को स्वेच्छा से पद छोड़ने की चेतावनी दी गई। साथ ही संगठन को कमजोर करने या पार्टी गतिविधियों से दूरी बनाए रखने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई। गुरुवार को जोगिंद्रनगर में हुई बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अधिवक्ता इंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि संगठन में जिम्मेदारी लेने वाले पदाधिकारियों को पार्टी के लिए समय देना होगा। जो पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, वे स्वेच्छा से पद छोड़ दें। ऐसा नहीं करने पर संगठन स्तर पर उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। बैठक में जिला कांग्रेस संगठन के महासचिव प्रकाश कश्यप ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर संगठन की गतिविधियों पर प्रदेश और पार्टी हाईकमान की नजर है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सक्रियता के आधार पर आगामी अभियानों में उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन में लापरवाही और निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन में उचित सम्मान दिलाने की सिफारिश की जाएगी।
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