{"_id":"6aab64447e8ef58f6009a9f5","slug":"video-anurag-thakur-sandhol-bjp-workers-organization-strengthening-dharampur-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: संधोल में अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के संधोल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी। हाल ही में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शुभकामनाएं दी गईं। संधोल में आयोजित बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर क्षेत्र में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में करीब 70 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि भाजपा समर्थित हैं। यह आंकड़ा बैठक में कार्यकर्ताओं की ओर से बताया गया है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर के संसदीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सांसद रत्न सम्मान उनके योगदान की पहचान है। सम्मान मिलने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता देने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने और जनसेवा से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहने की बात कही। बैठक में संगठन की गतिविधियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। बैठक में नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी उल्लेख हुआ। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन के सफल आयोजन पर बधाई दी। ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रम का उल्लेख बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। भाजपा नेता रजत ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती से पार्टी को लाभ मिलेगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का राजनीतिक विश्वास जताया। यह उनका राजनीतिक बयान है, न कि चुनाव परिणाम का स्वतंत्र आकलन। बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी के बीच संगठनात्मक गतिविधियों, जनसेवा और आगामी राजनीतिक तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।

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