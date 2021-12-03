फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Mandi leads the state in the school onboarding campaign.

Mandi News: स्कूल ऑनबोर्डिंग अभियान में मंडी प्रदेश में अग्रणी

Thu, 17 Sep 2026 12:52 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Mandi leads the state in the school onboarding campaign.
जिले के 220 विद्यालयों की ऑनबोर्डिंग पूरी
विज्ञापन

14848 में से 9 हजार शिक्षकों ने एप की डाउनलोड
दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए चलाया जा रहा अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। स्कूल ऑनबोर्डिंग अभियान में मंडी जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। जिले में अब तक 220 विद्यालयों की ऑनबोर्डिंग पूरी हो चुकी है। 14848 में से 9 हजार शिक्षकों ने एप डाउनलोड कर दी है। अब शिक्षा विभाग ने शेष विद्यालयों को अभियान से जोड़कर शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग का लक्ष्य हासिल करने के लिए कवायद तेज कर दी है।

स्कूलों में पढ़ रहे शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पहचान और उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के लिए स्कूल ऑनबोर्डिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी शिक्षकों को निर्धारित एप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। शिक्षक इसी एप के माध्यम से स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे और संभावित दिव्यांग बच्चों की पहचान करेंगे।
विज्ञापन

स्क्रीनिंग के दौरान सामने आने वाले बच्चों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। शिक्षकों को बच्चों और उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि प्रमाणपत्र बनवाने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके बाद बच्चों की आवश्यक मेडिकल जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी करवाई जाएंगी। चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र बच्चों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में कार्यरत समावेशी शिक्षा समन्वयक सुशील गुप्ता ने बताया कि विभिन्न टीमें स्कूलों में इस अभियान की निगरानी कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला क्वालिटी एंड कंट्रोल एवं जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर मीना राठौर ने बताया कि यह उपलब्धि अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की निरंतर मेहनत और बेहतर तालमेल का परिणाम है। उधर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने कहा कि जिले का अग्रणी स्थान हासिल करना सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मंडी और हमीरपुर की टीमें जिस तरह लगातार काम कर रही हैं, उससे अभियान को गति मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed