Mandi News: आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश युवा विंग ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर से जुड़े मुद्दों को लेकर 17 सितंबर को प्रस्तावित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से सामान्य वर्ग के लोगों से दूरी बनाने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल ठाकुर और जिला मंडी युवा विंग संयोजक हरिकृष्ण ठाकुर ने कहा कि महासभा का विरोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि नीतिगत मुद्दों पर लोकतांत्रिक असहमति है। उन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक संवाद की मांग की। महासभा ने सरकार से आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भी स्पष्टता की मांग करते हुए लोगों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने तथा व्यक्तिगत आरोपों से बचने की अपील की। पदाधिकारियों ने कहा कि विरोध व्यक्ति से नहीं, नीति से है और संवाद के जरिये समाधान तलाशना चाहिए।

राजपूत महासभा युवा विंग ने ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में शामिल न होने का किया आह्वान