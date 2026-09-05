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वीडियो: मनाली में पहली बार होगा पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप, सोलंगनाला में 5 से 8 अक्तूबर तक होगा आयोजन
पर्यटन नगरी में पहली बार पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। 5 से 8 अक्तूबर तक सोलंगनाला की स्की ढलान में होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहसिक खेल आयोजन में देश-विदेश के पायलट हिस्सा लेंगे। आयोजन को लेकर पैराग्लाइडिंग से जुड़े संगठन और पर्यटन कारोबारी तैयारियों में जुट गए हैं। आयोजन में अब तक 64 प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें चार महिला पायलट भी शामिल हैं। देशभर के विभिन्न हिस्सों से पैराग्लाइडिंग पायलट मनाली पहुंचेंगे। प्रतियोगिता के दौरान पायलट फातरू से उड़ान भरेंगे और सोलंगनाला में लैंडिंग करेंगे। करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई से उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए प्रतियोगिता रोमांच से भरपूर होगी। प्रतियोगिता तीन वर्गों में आयोजित की जाएगी। इसमें भाग लेने वाले पायलटों के लिए एफएआई का लाइसेंस होना अनिवार्य रखा गया है। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष वेदराम ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता के जज भी बाहर से आएंगे। उनकी ओर से ही प्रतियोगिता के दौरान पायलटों को अलग-अलग टास्क दिए जाएंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिभागियों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए 25 सितंबर तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। आयोजन में अधिक से अधिक पैराग्लाइडिंग पायलटों के भाग लेने की उम्मीद है। पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप के आयोजन से मनाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। देश-विदेश के पायलटों और उनके साथ आने वाले पर्यटकों से पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलने की संभावना है। आयोजकों का कहना है कि भविष्य में मनाली में इस तरह के बड़े साहसिक खेल आयोजनों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर चेयरमैन प्रेम चंद, महासचिव नरेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष हेमराज, सह सचिव चौबे राम सहित सुशील, घनश्याम, पन्ना लाल, यज्ञ दत्त, राम लाल और अश्वनी मौजूद रहे।
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