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हिमाचल प्रदेश: 11 सितंबर को होगी सुक्खू कैबिनेट की बैठक, कई विभागों के प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Sun, 06 Sep 2026 05:16 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 06 Sep 2026 05:16 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 11 सितंबर को राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकारी विभागों में खाली पदों से जुड़े मामलों पर भी निर्णय की संभावना है।

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sukhu cabinet meeting himachal september 11
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी मंत्रिमंडल बैठक की तारीख तय कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 11 सितंबर को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे के बाद प्रस्तावित है। सरकार की इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
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कैबिनेट बैठक के लिए संबंधित विभागों से एजेंडे मंगवाए गए हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई अन्य विभागों से जुड़े मामले शामिल बताए जा रहे हैं। विभागों की ओर से भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल विचार-विमर्श करने के बाद आवश्यक निर्णय लेगा।
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रिक्तियों पर भी नजर
बैठक में सरकारी विभागों में खाली चल रहे पदों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए रिक्त पदों को भरने से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आ सकते हैं। ऐसे में 11 सितंबर की बैठक सरकारी नौकरियों और विभागीय कार्यप्रणाली के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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हालांकि, बैठक में किन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलती है, इसका पता कैबिनेट में चर्चा के बाद ही चलेगा। विभागों से प्राप्त एजेंडों के आधार पर सरकार प्रशासनिक और नीतिगत मामलों पर निर्णय लेगी।
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