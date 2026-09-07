फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   kangana ranaut congress government debt direction meeting kullu mp fund

कुल्लू: कंगना रनौत का सुक्खू सरकार पर हमला, बोलीं- कांग्रेस कर्ज लेने का ही काम कर रही

Mon, 07 Sep 2026 04:06 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:06 PM IST
kangana ranaut congress government debt direction meeting kullu mp fund
प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से लिए जा रहे कर्ज को लेकर सांसद कंगना रनौत ने सरकार पर निशाना साधा है। जिला मुख्यालय कुल्लू में दिशा की बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत में कंगना रनौत ने कहा कि प्रदेश सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है, उससे प्रदेश की स्थिति चिंताजनक हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कर्ज लिया जाता रहा तो हम डूब जाएंगे। सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कर्ज लेने का ही काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इससे पहले दिशा की बैठक में सांसद निधि के कार्यों और विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। कंगना रनौत ने बताया कि बैठक में सांसद निधि को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और अलग-अलग विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों की कार्यप्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है और वे काम में पीछे चल रहे हैं। हालांकि कुल्लू जिला में सांसद निधि के तहत आवंटित कार्यों में करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। कंगना ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सांसद निधि से संबंधित सभी कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ आवश्यक सुझाव भी दिए। सांसद ने कहा कि बैठक का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी स्थिति की समीक्षा करना तथा जहां कार्यों में देरी हो रही है, वहां संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

लखनऊ में बारिश के बाद गोमती नगर के सिनेपोलिस मॉल के बाहर जलभराव

लखनऊ में बारिश के बाद गोमती नगर के सिनेपोलिस मॉल के बाहर जलभराव
Lucknow
07 Sep 2026

लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे से कमता की तरफ जाने वाले मार्ग पर सुबह-सुबह लगा लंबा जाम

लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे से कमता की तरफ जाने वाले मार्ग पर सुबह-सुबह लगा लंबा जाम
Lucknow
07 Sep 2026

VIDEO: पालतू कुत्ते ने पूरे परिवार को काटा, घर से बीहड़ तक खदेड़ने के बाद फिर लौटा; पड़ोसियों में भी दहशत

Pet Dog Bites Entire Family, Returns After Being Chased into Ravines
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: बारिश में भर भराकर गिरा मकान, बाल बाल बचे परिजन

House Collapses During Rain, Family Members Narrowly Escape in Bah
Agra
07 Sep 2026

पठानकोट में दो हजार का टोल बचाने के लिए लिंक सड़कों पर दाैड़ रही मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक रोके

Vehicles speeding on link roads in Pathankot to avoid a ₹2,000 toll pose a deadly risk; angry locals stopped the trucks.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026
विज्ञापन

फिरोजपुर मंडी में शुरू हुई धान की आवक, एक अक्टूबर से होगी सरकारी खरीद

Paddy arrivals begin in Ferozepur mandi; government procurement to start from October 1.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

मसूरी: अपर माल रोड पर चला बुलडोजर, अवैध दुकानों को किया ध्वस्त

Mussoorie Bulldozer rolls onto Upper Mall Road illegal shops demolished
Dehradun
07 Sep 2026
विज्ञापन

देहरादून: डोईवाला की कुड़कावाला बस्ती में आवारा कुत्तों के झुंड ने बाड़े में घुसकर भेड़-बकरियों पर किया हमला, 37 घायल

Dehradun: A pack of stray dogs entered an enclosure in the Kudkawala settlement of Doiwala and attacked sheep and goats, leaving 37 injured
Dehradun
07 Sep 2026

हमीरपुर: पदोन्नति से लेकर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा तक, हमीरपुर में प्रवक्ता संघ ने उठाईं कई मांगें

hamirpur lecturers cashless health insurance demand
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026

मंडी: बीएससी-एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में नए दाखिले बंद

spu mandi bsc msc integrated program admission stopped
Mandi
07 Sep 2026

ऊना में अचानक छाई घनी धुंध, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, वाहनों की लाइटें बनी सहारा

una dense fog low visibility vehicle lights weather
Una
07 Sep 2026

हमीरपुर: कबड्डी के फाइनल में पहुंचा डिडवीं स्कूल, लदरौर को 54-19 से दी करारी शिकस्त

hamirpur didwin school kabaddi final ladraur 54-19
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026

लखनऊ में जलभराव से राहत के नाम पर सीधे मुख्य सड़क पर बहाया जा रहा नाली का पानी

लखनऊ में जलभराव से राहत के नाम पर सीधे मुख्य सड़क पर बहाया जा रहा नाली का पानी
Lucknow
07 Sep 2026

मोगा के जीरा रोड पर ई-रिक्शा और मोटरसाइकिल की टक्कर, बाइक में लगी आग

E-rickshaw and motorcycle collide on Moga's Zira Road; bike catches fire.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

लखनऊ में बारिश के बाद इंदिरा नगर के सेक्टर-9 में जलभराव

लखनऊ में बारिश के बाद इंदिरा नगर के सेक्टर-9 में जलभराव
Lucknow
07 Sep 2026

गोंडा में पीआरवी पर पथराव और पुलिस टीम पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

गोंडा में पीआरवी पर पथराव और पुलिस टीम पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
Gonda
07 Sep 2026

गोंडा में शराब दुकान के सेल्समैन से लूट का खुलासा, मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार

गोंडा में शराब दुकान के सेल्समैन से लूट का खुलासा, मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार
Gonda
07 Sep 2026

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने का सामने आया सीसीटीवी फुटेज

CCTV footage of building collapse in Delhi's Satya Niketan emerges
Delhi
07 Sep 2026

फरीदकोट में नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन ने की तारीफ

Improvement Trust Chairman praises strict action against drug smugglers in Faridkot.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

फरीदकोट में नशा तस्करों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, 125 कर्मचारियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Police raid drug smugglers' hideouts in Faridkot; 125 personnel conducted the search operation.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

VIDEO: डीडीहाट के रामलीला मैदान में खेला गया वॉलीबाल का फाइनल मुकाबला

Jhulaghat defeated Hat and captured the trophy
Pithoragarh
07 Sep 2026

उज्जैन: अजा एकादशी पर भांग से सजे बाबा महाकाल, चांदी का मुकुट और मुंड माला से हुआ दिव्य शृंगार

Aja Ekadashi 2026 Baba Mahakal Adorned with Cannabis, Silver Crown, and Mund Mala in Ujjain
Madhya Pradesh
07 Sep 2026

VIDEO: नंदोत्सव का छाया उल्लास, कृष्ण भक्ति में डूब श्रद्धालु

Shadow joy of Nandotsav devotees immersed in Krishna devotion
Agra
06 Sep 2026

नंदोत्सव में भजन संध्या और नृत्य प्रस्तुतियों ने बांधा समां

Nandotsav organized in Agra
Agra
06 Sep 2026

VIDEO: ताजनगरी की पहल ने टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में लहराया परचम

Taj city initiative hoisted flag in the table tennis competition
Agra
06 Sep 2026

VIDEO: माध्यमिक मंडलीय बास्केटबॉल में आगरा बना ओवरऑल विजेता

Agra emerges as overall winner in divisional secondary-level basketball tournament
Agra
06 Sep 2026

किशोरी से दुष्कर्म प्रकरण: तीनों आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो घायल, राधा बनकर मंदिर जा रही किशोरी से किया था दुष्कर्म

Case of rape of a teenage girl: All three accused arrested, two injured in an encounter; the victim had been raped while on her way to the temple dressed as Radha.
Muzaffarnagar
06 Sep 2026

VIDEO: यूपी टी-20 लीग: दिव्यांश के शतक से मेरठ मावरिक्स बना चैंपियन, फाइनल में लखनऊ फॉल्कंस को 94 रनों से हराया

VIDEO: यूपी टी-20 लीग: दिव्यांश के शतक से मेरठ मावरिक्स बना चैंपियन, फाइनल में लखनऊ फॉल्कंस को 94 रनों से हराया
Lucknow
06 Sep 2026

गीता कॉलोनी के पास दो महीने से पानी को तरस रहे लोग

Residents near Geeta Colony have been deprived of water for two months
Delhi
06 Sep 2026

VIDEO: पीएनजी लाइन में धमाके के साथ लगी आग, 12 फीट ऊंची उठी लपटें; तीन लोग झुलसे

Fire breaks out following explosion in PNG line in Mathura three people suffer burns
Mathura
06 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed