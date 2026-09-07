अध्ययन में खुलासा: हिमाचल में तेजी से बढ़ रहा कैंसर, सालाना 16 हजार नए मरीज, राष्ट्रीय औसत से अधिक

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हिमाचल प्रदेश में रेड मीट का सेवन, फसलों में कीटनाशकों और रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल और धूम्रपान कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह बन रहे हैं। प्रदेश के अस्पतालों में सालाना कैंसर के करीब 16 हजार मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें आंत के कैंसर के मामले सबसे अधिक हैं। इसके बाद स्तन और ओरल कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक है। कई मरीज बेहतर उपचार के लिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों का रुख करते हैं, ऐसे में प्रदेश में सामने आने वाले कैंसर के वास्तविक मामलों की संख्या अधिक हो सकती है। अध्ययन के अनुसार हिमाचल में कैंसर की स्व-रिपोर्टेड दर सालाना 2.2 फीसदी की दर से बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय औसत 0.6 फीसदी से अधिक है। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के बाद हिमाचल में भी कैंसर के बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हैं।