हिमकेयर की जगह नई योजना: सर्जरी, 280 दवाएं निशुल्क, एआई पकड़ लेगा फर्जी क्लेम

मेल नहीं खाने वाले दावों को एआई सिस्टम पकड़ लेगा

संदिग्ध पैटर्न, एक जैसे या असामान्य बिल, फर्जी बिल और उपचार से मेल नहीं खाने वाले दावों को एआई सिस्टम पकड़ लेगा। इसके बाद संबंधित क्लेम की आगे जांच की जाएगी। फर्जी बिल बनाकर बीमा राशि हासिल करने की कोशिश करने वाले अस्पतालों या अन्य संबंधित लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया जा रहा है। दोष साबित होने पर सजा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इससे योजना में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। योजना के तहत लाभार्थियों को उपचार देने, अस्पतालों के पैनल में शामिल होने, क्लेम निपटाने, दवाओं और ऑपरेशन के कवरेज सहित निगरानी व्यवस्था को शामिल किया गया है। अगले सप्ताह आवेदन मांगे जाने के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।