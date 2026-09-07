हिमाचल: डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ बैंक बनेंगे पहली सुरक्षा दीवार, पुलिस देगी साथ

जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत साइबर पुलिस को तत्काल सूचना दी जाएगी। पुलिस और बैंक अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय स्थापित होगा। बैंक कर्मचारियों को डिजिटल अरेस्ट के संकेत पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें बुजुर्ग खाताधारकों के लेनदेन और फोन पर अज्ञात निर्देशों पर ध्यान देने की जानकारी होगी। कर्मचारियों को पीड़ित से विश्वास में लेकर संवेदनशील तरीके से बातचीत करना सिखाया जाएगा। जिला स्तर पर पुलिस और प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों के बीच संपर्क व्यवस्था बनेगी। साइबर ठगी के नए तरीकों और संदिग्ध खातों के पैटर्न की जानकारी साझा की जाएगी। बैंक शाखाओं में यह स्पष्ट संदेश दिया जाएगा। कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। न ही गिरफ्तारी से बचने के लिए खाते में रकम जमा करने को कहती है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी का कहना है कि साइबर ठगों की ओर से किए जाने वाले डिजिटल अरेस्ट के मामलों में यदि बैंक कर्मी सतर्कता बरते तो प्रभावितों को वित्तीय नुकसान से काफी हद तक बचाया जा सकता है। बैंक प्रबंधन और पुलिस इसे लेकर साझा कार्ययोजना तैयार करेंगे।