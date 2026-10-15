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रांगरिक गांव में सीएम सुक्खू का अलग अंदाज, स्थानीय महिलाओं संग किया पारंपरिक नृत्य

Ankesh Dogra

Updated Thu, 15 Oct 2026 12:02 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 12:02 PM IST







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लाहौल-स्पीति के काजा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थानीय संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। रांगरिक गांव में उन्होंने महिलाओं के साथ पारंपरिक लाहौली नाटी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा भी नृत्य में शामिल रहीं। मुख्यमंत्री के इस अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है। ... और पढ़ें

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