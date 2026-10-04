{"_id":"6ac1d1b31c236c854d0b0f66","slug":"video-droupadi-murmu-manali-visit-atal-tunnel-traffic-plan-2026-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली दौरे पर ट्रैफिक प्लान जारी, 4 घंटे तक बंद रहेगी अटल टनल; 600 जवान संभालेंगे सुरक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित मनाली दौरे को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राष्ट्रपति 6 अक्तूबर को मनाली पहुंचेंगी और दो दिन यहां ठहरने के बाद 8 अक्तूबर की सुबह वापस रवाना होंगी। उनके दौरे को देखते हुए अटल टनल, हिडिंबा मंदिर और सर्किट हाउस सहित प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक प्लान के अनुसार राष्ट्रपति के अटल टनल दौरे के दौरान करीब तीन से चार घंटे तक यातायात बंद रखा जाएगा। 7 अक्तूबर को राष्ट्रपति सुबह अटल टनल का अवलोकन करने जाएंगी। इस दौरान पलचान में नाका लगाकर वाहनों को अटल टनल की ओर जाने से रोका जाएगा। बताया गया है कि राष्ट्रपति के अटल टनल से वापस मनाली लौटने का समय दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच प्रस्तावित है। अटल टनल की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को रोकने के दौरान पर्यटकों और जरूरी सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों को परिस्थितियों के अनुसार रोहतांग दर्रा होकर लाहौल की ओर जाने की अनुमति दी जा सकती है। अटल टनल से लौटने के बाद राष्ट्रपति मां हिडिंबा मंदिर जाएंगी। उनके मंदिर दौरे के दौरान भी करीब चार घंटे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। रामबाग, लॉग हट्स और घटोत्कच मंदिर के समीप नाके लगाए जाएंगे और हिडिंबा मंदिर की ओर जाने वाले वाहनों को सुरक्षा कारणों से रोका जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे इस दौरान ट्रैफिक प्लान का पालन करें और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए मनाली से रोहतांग तक के क्षेत्र को नौ सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 600 पुलिस जवानों की तैनाती की जा रही है। जगह-जगह नाके लगाए जाएंगे और आने-जाने वाले लोगों तथा वाहनों की जांच की जाएगी। एसपी कुल्लू अभिषेक के अनुसार आपात स्थिति में वाहनों को जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उनकी जांच की जाएगी। सर्किट हाउस में राष्ट्रपति के ठहराव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी और वहां किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वन विहार से होकर जाने वाले पैदल रास्ते पर भी आवाजाही बंद रहेगी। सर्किट हाउस के आसपास आने-जाने वालों को सुरक्षा जांच के लिए रोका जा सकता है। राष्ट्रपति के मनाली प्रवास के दौरान ड्रोन और पैराग्लाइडिंग के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पर्यटन कारोबारियों, होटलियर एसोसिएशन, टैक्सी और ऑटो यूनियन समेत संबंधित संगठनों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उपायुक्त अमित कुमार ने पर्यटन कारोबारियों से अपील की है कि वे पर्यटकों को भी ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा प्रतिबंधों की जानकारी दें, ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। 6 अक्तूबर को राष्ट्रपति के सासे हेलीपैड से सर्किट हाउस जाने के दौरान भी भूतनाथ मंदिर और सर्किट हाउस के आसपास यातायात को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। काफिले के गुजरने और राष्ट्रपति के सर्किट हाउस पहुंचने के बाद यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। वहीं, 8 अक्तूबर को राष्ट्रपति के मनाली से रवाना होने के दौरान सासे हेलीपैड के आसपास भी कुछ समय के लिए यातायात रोका जा सकता है। काफिले के गुजरने के बाद यातायात फिर सामान्य कर दिया जाएगा।

... और पढ़ें