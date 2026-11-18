विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जहां सदन के बाहर सत्तापक्ष व विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सदन के भीतर भी गतिरोध जारी रहा। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने-सामने हो गए। इससे पहले तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार दो भाइयों पर गोली चलाकर एक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, प्रदेश में एक सप्ताह तक माैसम साफ रहने के आसार हैं। जोरावर स्टेडियम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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