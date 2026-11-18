हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़ाना के बेलधार गांव से स्कूल जाने के लिए घर से निकले दो सगे भाइयों के लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों भाई घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने जब उनकी तलाश शुरू की तो पता चला कि दोनों स्कूल भी नहीं पहुंचे थे। इसी बीच घर के संदूक में मिली एक चिट्ठी ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी है। चिट्ठी में दोनों भाइयों ने घर से दूर जाने और पांच साल बाद लौटने की बात लिखी है।

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बेलधार निवासी निर्मला देवी पत्नी मायाराम के दो बेटे अनुज और अंकित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नघेता में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा अनुज 11वीं कक्षा और छोटा बेटा अंकित नौवीं कक्षा का विद्यार्थी है। निर्मला देवी के अनुसार, उनके पति काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। परिवार में तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी पांवटा साहिब में नौकरी करती है।