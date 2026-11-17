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कुल्लू: भाजपा जनजातीय मोर्चा ने बिरसा मुंडा को किया याद, आदर्शों पर चलने का संकल्प, लगाया रक्तदान शिविर
स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर भाजपा जनजातीय मोर्चा कुल्लू ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में आयोजित इस शिविर में 25 के करीब कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से किया। कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। भाजपा जनजातीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष भगवान दास नेगी ने बताया कि बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।
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