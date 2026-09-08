{"_id":"6aa01035cd1ae0f9af0a3701","slug":"video-video-the-wait-is-almost-over-find-out-when-the-kangra-ranital-four-lane-highway-will-open-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: खत्म होने वाला है इंतजार, जानें कब खुलेगा कांगड़ा-रानीताल फोरलेन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला-मटौर फोरलेन परियोजना के तहत कांगड़ा से रानीताल तक समेला में बनीं सुरंगों से ट्रैफिक सितंबर माह के अंत तक शुरू होने जा रहा है। डेढ़ साल से बन रहे रियुंद खड्ड पुल का काम पूरा हो चुका है। फोरलेन की निर्माण कंपनी गावर कंस्ट्रक्शन के साइट इंजीनियर सुदीप ने बताया कि अप्रोच रोड तैयार है, फिनिशिंग का काम जारी है। पुल पर तारकोल बिछाने का काम पूरा होने के बाद पुल की एक लेन ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। इस पुल के शुरू होने से कच्छियारी (कांगड़ा) से रानीताल के बीच का सफर बेहद आसान हो जाएगा और यह दूरी महज 12 से 15 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे हमीरपुर और शिमला की ओर जाने वाले हजारों वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिलेगी और समय की बड़ी बचत होगी।

... और पढ़ें