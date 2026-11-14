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भाजपा के दो नेता आमने-सामने, घट्टा टोल प्लाजा के मुद्दे पर बैठक में तीखी बहसबाजी

Digvijay Singh

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:53 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:53 PM IST







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घट्टा टोल प्लाजा को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग को लेकर शनिवार को मिनी सचिवालय कांगड़ा में आयोजित बैठक उस समय गरमा गई, जब भाजपा के दो नेता आपस में उलझ पड़े। ... और पढ़ें

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