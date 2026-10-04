कांगड़ा: परौर राधा स्वामी सत्संग घर में उमड़ी डेढ़ लाख संगत, सत्संग के बाद पठानकोट-मंडी हाईवे पर लगा जाम

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राधा स्वामी सत्संग घर परौर में रविवार को सालाना सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संगत पहुंची। आयोजकों के अनुसार करीब डेढ़ लाख संगत ने सत्संग में भाग लिया और हुजूर जसदीप सिंह गिल के प्रवचन सुने। सुबह से ही सत्संग घर में संगत की आवाजाही बनी रही। प्रवचन के दौरान हुजूर जसदीप सिंह गिल ने संगत को आध्यात्मिक संदेश दिया। प्रवचन सुनकर संगत भाव-विभोर नजर आई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक सत्संग में हिस्सा लिया। सत्संग कार्यक्रम करीब साढ़े 11 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद जब बड़ी संख्या में संगत अपने घरों की ओर रवाना हुई तो पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर अचानक वाहनों का दबाव बढ़ गया। संगत के वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति देखने को मिली। सड़क पर वाहनों की कतारें लगने से यातायात की रफ्तार धीमी हो गई। जाम की सूचना के बाद पुलिस टीम और सत्संग घर से जुड़े सेवादारों ने यातायात व्यवस्था संभाली। दोनों टीमों ने सड़क पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एक साथ वापस लौटने के बावजूद पुलिस और सेवादारों की सक्रियता से यातायात को धीरे-धीरे सुचारु किया गया। सालाना सत्संग कार्यक्रम में करीब डेढ़ लाख संगत के पहुंचने से परौर में दिनभर चहल-पहल रही। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और सत्संग के बाद संगत अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई।

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