{"_id":"6b0534c58c830c2b1708b30e","slug":"video-gurpurab-celebration-at-gurudwara-sahib-dharamshala-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: गुरुपर्व पर धर्मशाला के गुरुद्वारा साहिब में गूंजे गुरबाणी के शबद, कीर्तन से निहाल हुई संगत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुपर्व के पावन अवसर पर मंगलवार को धर्मशाला स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धा और उल्लास के साथ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। संगत ने माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान रागी जत्थों ने गुरबाणी के शबदों और भजन-कीर्तन की प्रस्तुति दी। मधुर शबद-कीर्तन से पूरा गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु भी कीर्तन में शामिल होकर गुरु की वाणी से जुड़ते नजर आए। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रागी जत्थेदारों ने गुरबाणी के शबदों का गायन किया। कीर्तन सुनने के लिए बड़ी संख्या में संगत गुरुद्वारा साहिब पहुंची। श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक माथा टेककर गुरु साहिब के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। गुरुपर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष लंगर की व्यवस्था भी की गई। संगत ने पंगत में बैठकर गुरु का लंगर ग्रहण किया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और गुरु साहिब की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लिया।

... और पढ़ें