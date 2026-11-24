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वर्तमान में इस आंगनबाड़ी केंद्र में चार बच्चे पंजीकृत हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग पुराने पंचायत घर में इसका संचालन कर रहा है। यहीं से सुपरवाइजर का कार्यालय भी चलता है। केंद्र में बच्चों के खेलने के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं लेकिन भवन की छत और दीवारें जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।बरसात के दौरान पानी टपकने से कई बार बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भवन की स्थिति को लेकर विभाग को सूचित किया है। इसके बावजूद मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुरक्षित वातावरण के अभाव में केंद्र का संचालन चिंता का विषय बना हुआ है।आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए निदेशालय से राशि नहीं मिलती है। वहीं, झिकली-बड़ोल का यह पुराना पंचायत भवन अब नगर निगम के अधीन आता है। नगर निगम की ओर से भवन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। -रामेश कुमार, सीडीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, खंड धर्मशाला