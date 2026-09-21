{"_id":"6ab105c013cd9ff8cf07e2c0","slug":"video-iti-raille-hamirpur-private-company-interview-15-candidates-selected-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: आईटीआई रैल में निजी कंपनी के साक्षात्कार, 22 अभ्यर्थियों में 15 का चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) रैल में निजी कंपनी की ओर से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया। रोजगार की उम्मीद लेकर पहुंचे अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया और कंपनी की चयन प्रक्रिया के बाद 15 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। साक्षात्कार में कुल 22 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 15 अभ्यर्थियों के चयन के बाद आईटीआई रैल में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अवसर सामने आया है। आईटीआई रैल के प्रधानाचार्य कपिल ठाकुर ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 15,883 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा चयनित युवाओं को नौकरी के दौरान कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। कंपनी की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी की लागत पर वर्दी और जूते भी दिए जाएंगे। अन्य सुविधाएं भी कंपनी की ओर से उपलब्ध करवाने की जानकारी दी गई है। साक्षात्कार में भाग लेने वाले 22 अभ्यर्थियों में से 15 का चयन होने से चयनित युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है। आईटीआई जैसे तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए इस तरह के कैंपस या संस्थान स्तर के भर्ती साक्षात्कार रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

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