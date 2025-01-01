Hamirpur (Himachal) News: भाषण प्रतियोगिता में दीक्षा शर्मा और तनुज प्रथम

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विजेताओं को पुरस्कार और विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किए गए। भाषण प्रतियोगिता में दसवीं कक्षा की दीक्षा शर्मा और जमा दो कक्षा के तनुज ने प्रथम, जमा दो की शिल्पा ने द्वितीय तथा सातवीं कक्षा की खुशी शर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया।चित्रकला प्रतियोगिता में दसवीं कक्षा के संयोग प्रथम, जमा दो की शिल्पा द्वितीय और दसवीं कक्षा की आरूषी शर्मा तृतीय रहीं। कार्यक्रम में पावर ग्रिड के वरिष्ठ डीएम विक्रम बलूचियां, वरिष्ठ प्रबंधक कपूर और सहायक प्रबंधक दीपक कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।विद्यालय के प्रधानाचार्य करण सिंह पठानिया ने अतिथियों का स्वागत किया और विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।