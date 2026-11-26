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हमीरपुर: 28 नवंबर को नौ केंद्रों पर होगी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा
जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्री-एंट्रेंस टेस्ट 28 नवंबर को जिला हमीरपुर के नौ परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय हमीरपुर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, इसमें परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों और केंद्र अधीक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षकों ने उन्हें परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं और जरूरी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उच्च शिक्षा उपनिदेशक देशराज डोगरा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के लिए विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
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