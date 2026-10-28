{"_id":"6ae19bf7fe1c7d87140351d4","slug":"video-hamirpur-gandhi-chowk-market-crowd-karwa-chauth-shopping-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"करवा चौथ से पहले हमीरपुर के गांधी चौक बाजार में उमड़ी भीड़, खरीदारी के लिए पहुंचीं महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करवा चौथ के त्योहार से एक दिन पहले हमीरपुर के गांधी चौक बाजार में खूब चहल-पहल देखने को मिली। सुबह से ही खरीदारी के लिए महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई। त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया, वहीं ग्राहकों की बढ़ती संख्या से दुकानदार भी उत्साहित दिखे। बाजार में करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल होने वाले करवे, पूजा की थालियां, छलनी, दीपक और अन्य पूजन सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। इसके अलावा चूड़ियों, मेहंदी, श्रृंगार के सामान और कपड़ों की दुकानों पर भी रौनक बनी रही। करवा चौथ पर इस्तेमाल होने वाले करवे, रंग-बिरंगी चूड़ियां और नए सूट महिलाओं की खरीदारी में खास आकर्षण रहे। महिलाएं अपनी पसंद और बजट के अनुसार त्योहार से जुड़ा सामान खरीदती नजर आईं। जहां कुछ महिलाएं पूजा के लिए जरूरी सामग्री जुटाने में व्यस्त रहीं, वहीं कई महिलाओं ने चूड़ियां और श्रृंगार का सामान खरीदा। मेहंदी लगवाने और ब्यूटी पार्लर में सजने-संवरने के लिए भी महिलाएं पहुंचीं, ताकि त्योहार की तैयारियां समय पर पूरी की जा सकें। त्योहार के मद्देनजर दुकानदारों ने अपनी दुकानों में करवा चौथ से संबंधित सामान सजाकर रखा है। कपड़ों की दुकानों पर सूट और अन्य परिधानों की खरीदारी के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं। कुछ दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम कीमत पर खरीदारी के विकल्प और विशेष ऑफर भी दे रहे हैं। चूड़ियों, पूजन सामग्री और श्रृंगार के सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। करवा चौथ से पहले बाजार में बढ़ी रौनक से त्योहार का माहौल साफ नजर आ रहा है।

... और पढ़ें