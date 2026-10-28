{"_id":"6ae19b123383d8252f07c507","slug":"video-hamirpur-ayurvedic-hospital-health-camp-50-patients-examined-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: आयुर्वेदिक अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर, 50 मरीजों की हुई जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में बुधवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दोपहर 12 बजे तक करीब 50 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान सर्दी, जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान लोग चिकित्सकीय सलाह लेने पहुंचे। शिविर में चिकित्सक मीनाक्षी शर्मा ने मरीजों की जांच की। उन्होंने मरीजों की समस्याओं के अनुसार उन्हें जरूरी स्वास्थ्य संबंधी सलाह और उपचार के लिए उचित परामर्श दिया। शिविर में पहुंचे लोगों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चिकित्सक से चर्चा करने और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वनीता शर्मा ने बताया कि अस्पताल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से मरीजों को जांच और चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा मिलती है। इस तरह की पहल लोगों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में समय पर सलाह प्राप्त करने में मदद करती है।

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