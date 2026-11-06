{"_id":"6aed7c1733c31119f50fcef8","slug":"video-hamirpur-dhanteras-shopping-crowd-gold-silver-utensils-market-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर हमीरपुर के बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, सोने-चांदी से लेकर बर्तनों तक जमकर हुई खरीदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के पावन पर्व पर हमीरपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। त्योहार की परंपरा और उत्साह के चलते लोगों ने बर्तनों से लेकर सोने-चांदी के आभूषणों तक जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा को निभाते हुए लोगों ने दुकानों से स्टील, पीतल और अन्य धातुओं के बर्तन खरीदे। बाजारों में बर्तनों की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। धनतेरस के अवसर पर हमीरपुर के सर्राफा बाजार में भी अच्छी चहल-पहल देखने को मिली। महिलाओं और परिवारों ने सोने-चांदी के आभूषणों के साथ सिक्कों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा कपड़ों, मिठाइयों और सजावटी सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ लगी रही। बाजारों में उमड़ी भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आए। दुकानदारों को धनतेरस के मौके पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। त्योहार के चलते पूरे बाजार में रौनक और खरीदारी का माहौल बना रहा। हमीरपुर में धनतेरस ने बाजारों की रौनक बढ़ा दी और हर तरफ त्योहार की तैयारियों के साथ खरीदारी का उत्साह देखने को मिला।

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