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हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश को कर्ज में डुबो गई
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा की पिछली सरकार पर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई और उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, उस समय प्रदेश पर 76,707 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसके अलावा कर्मचारियों से संबंधित करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां भी पिछली सरकार छोड़कर गई थी।
रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू में जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए भी वर्तमान सरकार को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा की तत्कालीन सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश को ऐसी स्थिति से बाहर निकालना मौजूदा सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सांसद अनुराग ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में उन्हें हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर तथ्य सामने रखे जाने चाहिए और लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य शिविर शुरू किए हैं। इन शिविरों का पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिले से शुरू किया गया है।
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य बीमारियों की शुरुआती स्तर पर पहचान करना और समय रहते उपचार शुरू करवाना है।
सीएम ने कहा कि समय पर बीमारी का पता चलने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचने और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।
नेपाल में हुई त्रासदी के बीच लापता ऊना निवासी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार से उनकी बातचीत हुई है और लापता व्यक्ति के चचेरे भाई से भी फोन पर बात की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लापता व्यक्ति किसी सुरंग में हो सकता है और संभव है कि वह सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है, ताकि लापता व्यक्ति के संबंध में जल्द जानकारी हासिल की जा सके और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।
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