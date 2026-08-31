Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक जख्योल पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



जनसमस्याएं:

सदर विधायक आशीष शर्मा सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपने निवास स्थान मुलाणा में जनसमस्याएं सुनेंगे।



प्रशिक्षण:

खंड विकास अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 50 संसाधन व्यक्तियों के लिए कार्यशाला आयोजित होगी।



धार्मिक आयोजन:

बराड़ा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास आचार्य अनिल शर्मा मार्कण्डेय भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।

सेहत जांच: