{"_id":"6aafa737f13790ab100f9373","slug":"video-awahdevi-mata-temple-shayan-kaksh-development-works-hamirpur-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: अवाहदेवी माता मंदिर में बनेगा माता का शयन कक्ष, सीढ़ियां-लिफ्ट और शौचालय समेत कई विकास कार्यों पर बनी सहमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अवाहदेवी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर परिसर के विकास को लेकर मंदिर कमेटी की आम सभा आयोजित की गई। बैठक में मंदिर परिसर के साथ-साथ अवाहदेवी कस्बे में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी दौरान मंदिर में माता का शयन कक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। आम सभा की अध्यक्षता मंदिर कमेटी के प्रधान रमेश चंद गुलेरिया ने की। बैठक में कमेटी के सचिव ने बीते वर्ष का लेखा-जोखा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद मंदिर परिसर और कस्बे में आने वाले समय में करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर सदस्यों ने चर्चा की। बैठक में मंदिर के पश्चिमी द्वार की ओर जाने वाले रास्ते पर सीढ़ियों का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में लिफ्ट लगाने पर भी विचार किया गया। अवाहदेवी कस्बे में शौचालय का निर्माण करवाने सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। आम सभा में अवाहदेवी माता मंदिर में माता का शयन कक्ष बनाने पर सहमति बनी। मंदिर कमेटी की ओर से कहा गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर के विकास से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में मैरिज हॉल की जमीन धंसने का मामला भी सामने आया। कमेटी ने वहां डंगा लगाने का निर्णय लिया, ताकि जमीन को और नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। आम सभा में मंदिर कमेटी के आगामी चुनाव को लेकर भी जानकारी दी गई। कमेटी के प्रधान रमेश चंद गुलेरिया ने बताया कि आगामी चुनाव सोसाइटी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो सदस्य सदस्यता ग्रहण करेंगे, वही आगामी चुनाव में भाग ले सकेंगे। सदस्यता प्रक्रिया पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन आम सभा में इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सदस्यता लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। कमेटी के अनुसार अब तक करीब 270 सदस्य बन चुके हैं। मंदिर कमेटी के अनुसार आने वाले समय में श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। शयन कक्ष, सीढ़ियों, लिफ्ट और अन्य सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों को इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

... और पढ़ें