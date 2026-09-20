{"_id":"6aaf647bf06900069607edc2","slug":"video-ashish-sharma-counterattack-cm-sukhu-khajjal-hamirpur-political-statement-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: विधायक आशीष शर्मा बोले- मुख्यमंत्री खुद खज्जल, प्रदेश की जनता को भी किया खज्जल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर दिए गए बयान पर हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद परेशान हो चुके हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता को भी परेशानी में डाल रखा है। यह बयान उन्होंने मुख्यमंत्री के हालिया राजनीतिक बयान के जवाब में दिया है। आशीष शर्मा ने ऊना में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय नारे लगाए जाने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस घटना को सभी ने देखा है और लोगों को पता है कि परेशान कौन है। इस मुद्दे के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 40 विधायक हैं और उनके अनुसार पार्टी के भीतर कई अलग-अलग गुट हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री एक ओर भारतीय जनता पार्टी में गुटों की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस के भीतर भी अलग-अलग समूह होने की बात कही जाती है। आशीष शर्मा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री के बयानों पर सवाल खड़े किए। आशीष शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार जाएंगे। यह आशीष शर्मा का राजनीतिक दावा है। आगामी चुनाव के परिणाम के बारे में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हमीरपुर जिले में भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर और नादौन पांच विधानसभा क्षेत्र हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के आधिकारिक विवरण में भी जिले के इन पांच विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में हमीरपुर जिले का दो दिवसीय दौरा किया था। 17 और 18 सितंबर को नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल में विद्यार्थियों से संवाद भी किया। विद्यार्थियों ने उनसे शिक्षा, स्वच्छता और भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। ऐसे में मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई राजनीतिक बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हमीरपुर को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

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