{"_id":"6aaf6c936d2cf77c910d71d1","slug":"video-hamirpur-market-roasted-gram-stolen-from-street-vendor-cart-cctv-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर बाजार में रेहड़ी से भुने चने चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सदर थाना क्षेत्र के तहत हमीरपुर बाजार में रेहड़ी से सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने बाजार में लगी रेहड़ी से भुने हुए चने और अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरी की यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति रेहड़ी के पास पहुंचता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह रेहड़ी से भुने चने और अन्य सामान उठाता नजर आता है। घटना के सामने आने के बाद बाजार में छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों के बीच अपने सामान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, इस मामले में अभी तक पुलिस के पास कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। ऐसे में पुलिस की ओर से इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद व्यापार मंडल हमीरपुर के प्रधान सुमित ठाकुर ने बाजार के सभी दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपने सामान की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें। उन्होंने व्यापारियों से यह भी आग्रह किया कि यदि बाजार में कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित लोगों या पुलिस को दी जाए। खासकर रेहड़ी-फड़ी संचालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने सामान को खुले में छोड़ने के बजाय उसकी निगरानी रखें। बाजार में चोरी की छोटी घटनाएं भी दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के लिए नुकसान का कारण बन सकती हैं। ऐसे में व्यापार मंडल ने सभी कारोबारियों से आपसी समन्वय बनाए रखने और बाजार में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करने का आग्रह किया है। फिलहाल इस घटना में पुलिस शिकायत दर्ज होने का इंतजार है। शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा सकती है।

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