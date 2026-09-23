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हमीरपुर: विधायक आशीष शर्मा बोले- रोबोट खरीद में कमीशनखोरी का जवाब दे सरकार

Wed, 23 Sep 2026 04:09 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:09 PM IST
ashish sharma hamirpur bjp protest robotic surgery equipment purchase
जिला भाजपा ने बुधवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ हमीरपुर में रोष रैली निकाली और गांधी चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई मामलों को लेकर सवाल उठाए। आशीष शर्मा ने जमीन खरीद-फरोख्त, हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण और रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मामलों में प्रदेश की जनता के सामने जवाब देने की मांग की। आशीष शर्मा ने हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण को लेकर दावा किया कि इसका टेंडर करीब 42 करोड़ रुपये का था और लगभग 37 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद ठेकेदार को अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। विधायक ने सवाल उठाया कि टेंडर राशि और किए गए भुगतान में इतने बड़े अंतर का आधार क्या है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले में हुए खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। विधायक ने रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद को लेकर भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उपकरण निर्धारित मूल्यों से अधिक कीमत पर खरीदे गए। आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रति रोबोट 10 से 12 करोड़ रुपये तक की कथित कमीशनखोरी हुई। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि निर्धारित दरों से अधिक भुगतान क्यों किया गया और इन आरोपों की जांच कब होगी। ये आरोप विधायक आशीष शर्मा की ओर से लगाए गए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की जा रही है। आशीष शर्मा ने कांग्रेस नेता के पूर्व में दिए गए पांच सूटकेस वाले बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले तीन सूटकेस दिल्ली और दो शिमला जाने की चर्चा होती थी, लेकिन अब आरोपों के मुताबिक हर महीने 50 सूटकेस पहुंच रहे हैं, जिनमें 40 दिल्ली और 10 शिमला जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन की खरीद-फरोख्त, बस अड्डे के निर्माण और रोबोटिक उपकरणों की खरीद से जुड़े सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। रोष रैली और धरना-प्रदर्शन में भोरंज की पूर्व विधायक कमलेश कुमारी सहित जिला भाजपा और हमीरपुर मंडल के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांधी चौक पर हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी आपत्तियां रखीं और विधायक आशीष शर्मा ने उठाए गए विभिन्न आरोपों पर सरकार से जवाब मांगा।
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