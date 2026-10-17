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वीडियो: नेगी राम हत्याकांड मामले में डीसी चंबा से मिले परिजन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
जिला चंबा के उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत खुशनगरी में हुए नेगी राम हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामले की पुलिस जांच से असंतुष्ट मृतक के परिजनों ने उपायुक्त चंबा से मुलाकात कर हत्याकांड की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच करवाने की मांग उठाई है। परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मृतक की पत्नी लता देवी, भाई जीत सिंह और भाभी किशनी देवी ने उपायुक्त के समक्ष अपनी चिंताएं रखते हुए मामले की जांच को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। परिजनों का कहना है कि हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की। परिजनों ने अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखते हुए न्याय मिलने की उम्मीद जताई। उनका कहना है कि मामले की जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हत्याकांड से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए। नेगी राम हत्याकांड को लेकर परिजनों की ओर से उपायुक्त के समक्ष मांग उठाए जाने के बाद मामले की जांच और आगामी कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। अब परिजन मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
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