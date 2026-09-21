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चंबा में एसबीआई सेवानिवृत्त पेंशनरों की बैठक, सामाजिक कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित
सेवानिवृत्त पेंशनर भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों की मासिक बैठक रावी व्यू कैफे में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष जनकराज आचार्य ने की। इसमें संगठन से जुड़े पेंशनरों और सदस्यों ने भाग लिया तथा विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
बैठक की शुरुआत में संगठन से जुड़े मामलों की वर्तमान स्थिति से सदस्यों को अवगत करवाया गया। इसके बाद चंबा शहर में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय लोगों को सम्मानित करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। इससे अन्य लोग भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ने और समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं।
पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि आगामी बैठकों में भी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय और कर्मठ लोगों की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। संगठन की ओर से इस तरह की गतिविधियों को आगे भी जारी रखने पर जोर दिया गया।
बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में सहयोग करने का भी संकल्प लिया गया। सदस्यों ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
उन्होंने लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने और शहर को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
बैठक में आगामी मासिक बैठक को लेकर भी सुझाव सामने आया। सदस्यों ने सुझाव दिया कि अगली बैठक का आयोजन शहर से बाहर किसी पिकनिक स्पॉट पर किया जाए।
सदस्यों का कहना था कि इससे आपसी मेलजोल बढ़ाने के साथ-साथ सभी को रोजमर्रा की बैठकों से अलग कुछ नया अनुभव करने का अवसर मिलेगा।
बैठक के अंत में मंजीत जसरोटिया ने न्यायालयों में चल रहे विभिन्न मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कोर्ट के चक्कर लगाने के कारण काफी खर्च हो रहा है।
उन्होंने सभी पेंशनरों और वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग का आह्वान किया, ताकि न्यायालयों में चल रहे मामलों में संगठन की ओर से प्रभावी ढंग से योगदान दिया जा सके।
मासिक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकारों को जोड़ने पर भी जोर दिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के माध्यम से सदस्यों ने सामाजिक कार्यों, स्वच्छता और संगठन से जुड़े मामलों में अपनी भागीदारी बनाए रखने का संदेश दिया।
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