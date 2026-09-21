चंबा में 108 एंबुलेंस व्यवस्था पर उठे सवाल, भाजपा नेता जय सिंह ने बोबी की मौत के मामले में जांच की मांग की

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चंबा के कुम्हारका की घायल महिला बोबी की टांडा ले जाते समय बाथरी के पास मौत के मामले ने 108 एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह ने एंबुलेंस की उपलब्धता और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एंबुलेंस में देरी के कारणों को लेकर संबंधित कंपनी से जवाब मांगा है। 108 एंबुलेंस सेवा के जिला समन्वयक ने अपने पक्ष में कहा है कि शुरुआत में सामान्य एंबुलेंस भेजी गई थी, लेकिन बाद में वेंटिलेटर सुविधा वाली एंबुलेंस की जरूरत बताई गई।

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