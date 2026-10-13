{"_id":"6acdcbb8cd5076a01a087286","slug":"video-chamba-kiyani-ramlila-tadka-vadh-performance-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा के कियाणी में रामलीला: श्रीराम ने किया ताड़का का वध, भयानक रूप देख सहमे बच्चे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कियाणी में आयोजित रामलीला के दौरान श्रीराम की ओर से ताड़का वध का प्रसंग मंचित किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय से रामायण के इस प्रसंग को जीवंत कर दिया। ताड़का के भयानक रूप और उसके हाव-भाव ने दर्शकों का ध्यान खींचा। मंच पर ताड़का के प्रवेश करते ही माहौल रोमांचक हो गया, जबकि कई बच्चे उसे देखकर डर गए और कुछ रोने लगे। रामलीला क्लब के पदाधिकारियों कमल, नीरज, अशोक, चिक्कू, नितिन और राजीव ने बताया कि ताड़का के मंच पर आते ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई। कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से इस प्रसंग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ताड़का के रूप और उसके अभिनय ने रामलीला देखने पहुंचे लोगों पर खास छाप छोड़ी। रामलीला में प्रस्तुत प्रसंग के अनुसार, भगवान श्रीराम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन में पहुंचे थे। वहां राक्षसी ताड़का के आतंक के कारण ऋषि-मुनियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऋषियों को भयमुक्त करने और धर्म की रक्षा के लिए श्रीराम ने ताड़का का सामना किया। मंच पर श्रीराम और ताड़का के बीच युद्ध का दृश्य प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने अभिनय के माध्यम से युद्ध के घटनाक्रम को दर्शकों के सामने जीवंत किया। अंत में श्रीराम ने ताड़का का वध कर दिया और इस प्रसंग का समापन हुआ। रामलीला के दौरान ताड़का का मंच पर प्रवेश कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहा। उसके भयानक रूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। वहीं, छोटे बच्चे उसे देखकर सहम गए और कुछ बच्चे डर के मारे रोने लगे। इस दृश्य ने रामलीला देखने पहुंचे लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। कियाणी में रामलीला के माध्यम से कलाकार धार्मिक प्रसंगों का मंचन कर दर्शकों को रामायण की कथा से जोड़ रहे हैं। ताड़का वध के प्रसंग ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण पैदा किया और कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों के सामने रामायण की कथा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया।

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